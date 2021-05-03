В России за сутки выявили 8 489 случаев заражения COVID

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 8 489 человек.

Об этом стало известно сегодня, 3 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, новых ковид-пациентов выявили в 82 регионах страны. Общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 4 831 744 человек. Темп прироста заболевания составляет 0,18%.

За прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 стали 336 человек. Побороть болезнь смогли 6,3 тыс. россиян.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 704 инфицированных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 635 человека. Третье место у Подмосковья — 641 новых ковид-пациентов. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 89 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице за сутки было зафиксировано 34 смерти от последствий коронавируса.