Россиянам разрешили не сдавать тест на COVID при возвращении из Абхазии и Южной Осетии

При полном соблюдении всех правил ситуация на фоне коронавируса не ухудшится. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

При полном соблюдении всех правил ситуация на фоне коронавируса не ухудшится. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Граждане, возвращающиеся на родину из Абхазии и Южной Осетии, освобождаются от сдачи теста на коронавирус. Об этом заявила главный санитарный врач России Анна Попова.

По ее словам, на данный момент в России не зафиксирован рост случаев COVID-19, поэтому решение об упрощении правил въезда не повлияет на эпидемиологическую обстановку в стране.

Специалист подчеркнула в эфире телеканала «Россия-24», что при полном соблюдении всех правил ситуация на фоне коронавируса не ухудшится

Напомним, в России за минувшие сутки болезнь подтвердилась у 8 489 человек. Жертвами COVID-19 стали 336 человек. Побороть болезнь смогли 6,3 тыс. россиян.

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