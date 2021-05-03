В Пушкине нашли корпус артиллерийского снаряда времен ВОВ

В Пушкинском районе Петербурга обнаружили подозрительный предмет. К месту ЧП вызвали взрывотехников.
Инцидент произошел 2 мая, в Пушкине. Правоохранителям поступил сигнал о том, что возле одного из домов по улице Радищева найден предмет, похожий на боеприпас.
Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии, к указанному месту оперативно прибыла группа разминирования ОМОН. Сотрудники осмотрели находку и установили, что это пустой корпус артиллерийского снаряда калибра 152 мм времен Великой Отечественной войны.
Предмет был изъят и отправлен на утилизацию.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на дачном участке Ленобласти нашли боеприпасы.