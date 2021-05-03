Водосточная труба рухнула на тротуар в Петроградском районе

Водосточная труба рухнула на тротуар в Петроградском районе
Место происшествия. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Петроградском районе Петербурга труба упала со здания на пешеходную зону.

Инцидент произошел сегодня, 3 мая, у дома 26/28 по Петроградской набережной. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Мог быть несчастный случай», — написал автор записи.

Пользователи также отметили, что труба четь не рухнула прохожему на голову. Обошлось без пострадавших.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в понедельник в Петербурге закрывают парки, сады и скверы из-за ухудшения погодных условий. Такие меры были приняты ради безопасности горожан и гостей города.

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