В ВОЗ озвучили возможные сроки оценки вакцины «Спутник V»

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает оценить безопасность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в конце июня или июле. Об этом заявила эксперт ВОЗ Марианджела Симао.
По ее словам, специалисты изучат «производственную и клиническую практику» в России касательно указанного препарата.
Как сообщили «РИА Новости», специалист подчеркнула, что у организации до сих пор нет полных данных о препарате. Оценка производства начнется с 10 мая.
Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцину «Спутник V» назвали самой эффективной в мире.