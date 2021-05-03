В ВОЗ озвучили возможные сроки оценки вакцины «Спутник V»

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает оценить безопасность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в конце июня или июле. Об этом заявила эксперт ВОЗ Марианджела Симао.

По ее словам, специалисты изучат «производственную и клиническую практику» в России касательно указанного препарата.

Как сообщили «РИА Новости», специалист подчеркнула, что у организации до сих пор нет полных данных о препарате. Оценка производства начнется с 10 мая.

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцину «Спутник V» назвали самой эффективной в мире.