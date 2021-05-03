В России в августе семьям с детьми от шести лет выплатят до 10 тысяч рублей

Деньги получат семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. Фото: pixabay.com

Деньги получат семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. Фото: pixabay.com

Единовременная выплата поможет родителям собрать детей в школу.

Президент России Владимир Путин поручил правительству в августе обеспечить единовременные выплаты по десять тысяч рублей семьям, в которых воспитываются дети от шести до 18 лет. Об этом говорится на сайте Кремля.

Также политик добавил, что важно помочь получить выплаты школьникам-инвалидам. Путин заявил, что отчет о переведенных средствах должен быть готов к 1 сентября. Известно, что на выплаты могут рассчитывать более 17 миллионов семей. Для того, чтобы получить десять тысяч рублей, нужно подать одного заявление – никаких справок предоставлять не нужно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге ветераны получат выплату ко Дню Победы. Так, в преддверии 9 Мая инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат выплату в размере 10 тыс. рублей, труженики тыла и награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» — по 7 тыс. рублей.