В Купчино после аварии с каршерингом госпитализировали девушку

В аварии могли пострадать люди. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии могли пострадать люди. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Пострадавшая находится в состоянии средней тяжести.

Во Фрунзенском районе вечером 3 мая произошла жесткая авария с участием каршеринга. Об этом рассказали сначала очевидцы, а затем в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла на перекрестке улиц Белградской и Димитрова. По предварительным данным, каршеринговый автомобиль врезался в бок «Шкоды», после чего легковушка перевернулась.

В результате инцидента пострадал 18-летняя девушка, которая сидела за рулем иномарки. На место прибыли медики, которые приняли решение о ее госпитализации. Она находится в состоянии средней тяжести.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Революции участником ДТП стал автомобиль Росгвардии. Причиной аварии могли стать отказавшие тормоза.