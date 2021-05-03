В Купчино после аварии с каршерингом госпитализировали девушку

Пострадавшая находится в состоянии средней тяжести.
Во Фрунзенском районе вечером 3 мая произошла жесткая авария с участием каршеринга. Об этом рассказали сначала очевидцы, а затем в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Авария произошла на перекрестке улиц Белградской и Димитрова. По предварительным данным, каршеринговый автомобиль врезался в бок «Шкоды», после чего легковушка перевернулась.
В результате инцидента пострадал 18-летняя девушка, которая сидела за рулем иномарки. На место прибыли медики, которые приняли решение о ее госпитализации. Она находится в состоянии средней тяжести.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Революции участником ДТП стал автомобиль Росгвардии. Причиной аварии могли стать отказавшие тормоза.