В Невском районе Петербурга загорелся ангар

Утром 4 мая в Невском районе Петербурга на Приневской улице, 9, произошел пожар.

Загорелся цельнометаллический ангар площадью 400 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу. Сообщение о пожаре поступило в 6:07.

В ликвидации пожара участвовали 52 человека личного состава МЧС и 14 единиц спецтехники. В 06:27 ранг пожара повышен до № 1 БИС.

Справиться с огнем удалось 06:56. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Следственным отделом по городу Тосно Ленинградской области после пожара в посёлке Ульяновка в результате которого погибла 9-летняя девочка, возбуждено уголовное дело. Сообщается, что дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности».