Почти половине петербуржцев не хватает отпуска, чтобы отдохнуть

Проведенное исследование hh.ru показало, что 48% жителей Петербурга не достаточно того количества дней отпуска, которое им предоставляется, однако столько же опрошенных заметили, что им хватает отпускных. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru по Северо-Западу.
Среди тех россиян, которым мало 28 дней отпуска — каждый второй это работник в сфере медицины и фармацевтики, банковский служащий или юрист.
В данный момент только 2% респондентов Петербурга уже использовали все дни отпуска. Каждый третий уже израсходовал их частично, а 64% ещё не отдыхали в этом году.
Отмечается, что чаще всего люди в отпуске занимались бытовыми делами и предпочли домашний отдых.
В большинстве своем жители Северной столицы выбирали отдыхать в июле, августе и сентябре.
Стоит заметить, что будущей зимой в отпуск отправятся основная масса топ-менеджеров, работников маркетинга и банков.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы остерегаются третьей волны коронавируса меньше, чем москвичи.