6 мая в Петербурге усилится ветер

Водителей просят ставить машины в гаражи или хотя бы не парковать их под деревьями. Фото: Baltphoto

Водителей просят ставить машины в гаражи или хотя бы не парковать их под деревьями. Фото: Baltphoto

В Петербург возвращается сильный ветер. Петербуржцев просят быть осторожными.

Ветер начнётся завтра. По данным Северо-Западного УГМС, порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу на Неве «Санкт-Петербургу». В отдельных районах Северной столицы ветер достигнет 17 метров в секунду.

Водителей просят ставить автомобили в гаражи или хотя бы не парковать их под деревьями. Пешеходам из-за сильного ветра рекомендуют завтра обходить рекламные щиты, деревья и дома.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Wildberries отметил рост спроса на свитеры и зонты из-за холодной весны. Число заказов электроодеял за неделю выросло в 11 раз год к году. Грелки покупают на 60% чаще. Также чаще покупают дождевики (в 5 раз) и зонты (в 4 раза). Свитеры покупают тоже покупают в 2 раза чаще.