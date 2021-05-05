Поликлиника в Красном Селе начнёт работу в конце года

Долгожданная поликлиника в переулке Щуппа, 2, будет введена в эксплуатацию до 1 июня этого года. Проект оказался сложным, приходилось разбираться с подрядчиками. В итоге город заключил контракт с хорошим подрядчиком, который уже в июне сдаст объект.

Позже нужно будет получить лицензию и установить необходимое медоборудование, сообщает «Петербургский дневник». Поликлиника заработает в четвертом квартале этого года, заявил губернатор Петербурга. Сейчас поликлиника готова на 90%. В Красном селе появится первый томограф и еще техника на 85 тысяч рублей.

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