Поликлиника в Красном Селе начнёт работу в конце года

Поликлиника в Красном Селе начнёт работу в конце года
Поликлиника заработает в четвертом квартале этого года. Фото: pixabay

Долгожданная поликлиника в переулке Щуппа, 2, будет введена в эксплуатацию до 1 июня этого года. Проект оказался сложным, приходилось разбираться с подрядчиками. В итоге город заключил контракт с хорошим подрядчиком, который уже в июне сдаст объект.

Позже нужно будет получить лицензию и установить необходимое медоборудование, сообщает «Петербургский дневник». Поликлиника заработает в четвертом квартале этого года, заявил губернатор Петербурга. Сейчас поликлиника готова на 90%. В Красном селе появится первый томограф и еще техника на 85 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что центр помощи родственникам жертв терактов достроят в Петербурге к 2023 году.Сегодня губернатор Петербурга посетил храм великомученика Димитрия Солунского и соццентр «Дом под куполом». В 2015 году взорвался самолет, возвращавшийся из Шарм-эль-Шейха. Не стало 224 человек.

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