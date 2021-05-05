Торжественный концерт «Бессмертный полк», посвященный Дню Победы, прошел в «Октябрьском»

Торжественный концерт «Бессмертный полк», посвященный Дню Победы, прошел в «Октябрьском»
Каждая семья во время войны потеряла родных. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания

В БКЗ «Октябрьский» прошел концерт «Бессмертный полк», посвященный Дню Победы. Артисты и зрители почтили память павших в годы Великой Отечественной войны и поблагодарили ветеранов. Со сцены горожан поздравили заместитель Председателя Законодательного собрания Петербурга Сергей Соловьев и глава администрации Центрального района города Максим Мейксин.

Каждая семья во время войны потеряла родных. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания

Концерт начался с показа «Бессмертного полка» в прошлые годы, а потом на сцену вышли школьники с фотографиями дедов. На сцене выступили знаменитые «Песняры», певица Зара, солист Мариинки Григорий Чернецов и финалисты «Голоса».

Каждая семья во время войны потеряла родных. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания

В зале сидели ветераны, жители Центрального района. «Мы сегодня выразили слова благодарности ветеранам за их великий подвиг», — отметил заместитель Председателя Законодательного собрания Петербурга Сергей Соловьёв. Он также объявил о том, что депутаты сделают все, чтобы все соцвыплаты, которые предназначены ветеранам, были выплачены в полной мере и вовремя. Каждая семья во время войны потеряла родных. Россия должна оставаться независимым государством, завершил Соловьёв.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мариинском дворце прошел прием в честь Дня Победы.

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