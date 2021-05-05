Власти Сейшельских островов ввели новые ограничения из-за коронавирус

Ограничения будут действительны с 4 по 24 мая.

Власти Сейшельских Островов заявили о введении новых ограничений в связи с распространением коронавируса. Они будут действительны с 4 по 24 мая 2021 года. Об этом сообщает местное агентство Seychelles News Agency.

Известно, что Сейшельские Острова – самая привитая от коронавируса страна. Несмотря на это, был зафиксирован рост числа зараженных инфекцией, в связи с чем власти решили ужесточить ограничения. На Островах приняли решение закрыть образовательные учреждения, магазины, бары и казино. Также там нельзя устраивать массовые спортивные мероприятия и конференции.

Напоминаем, что авиасообщение между Россией и Сейшельскими островами было возобновлено со 2 апреля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Турция готова возобновить авиасообщение с Россией.