В объятой огнем квартире в Ленобласти погибли два подростка: СК анализирует, почему количество жертв пожаров среди детей растет

В объятой огнем квартире в Ленобласти погибли два подростка: СК анализирует, почему количество жертв пожаров среди детей растет
Пожарные оперативно прибыли на вызов и быстро справились с огнем, но спасти двух мальчиков, увы, не удалось. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Во вторник, 4 мая, в поселке Фёдоровское Тосненского района Ленинградской области произошел квартирный пожар, жертвами которого стали два несовершеннолетних мальчика, 2006 и 2005 года рождения.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 17:49, 12 пожарных и три машины спецтехники оперативно прибыли к месту происшествия и меньше чем за час пламя ликвидировали. Выяснилось, что огонь успел охватить лишь 15 квадратных метров, но, к сожалению, этого оказалось достаточно, чтобы в дыму задохнулись двое школьников.

Спасатели успели эвакуировать приятеля мальчика, его госпитализировали с множественными ожогами. В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Ленинградской области завели уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас криминалисты, следователи, полицейские и сотрудники МЧС уточняют причины и обстоятельства ЧП, чтобы понять, как предупредить возникновение аналогичных трагичных ситуаций в будущем.

Правоохранители отмечают, что только за время майских праздников в Ленобласти произошло три пожара, в которых пострадали дети. Помимо инцидента в Фёдоровском, 1 мая в поселке Ульяновка в загоревшемся частном доме площадью 80 «квадратов» погибла 9-летняя девочка. Даже сегодня. 5 мая, пожарные успели выехать на вызов в Любань, где спасателям пришлось бороться с огнем на 114 квадратных метрах — пламя охватило частный дом и пристройку. В результате ЧП пострадали двое детей, 13 и 3 лет.

Во всех случаях инициированы доследственные проверки или даже возбуждены уголовные дела. В Следственном комитете считают, что причиной большинства трагедий является беспечность и халатных взрослых, которые игнорируют обветшалую электропроводку, используют самодельные обогреватели или оставляют малолетних детей наедине с электроприборами. Кроме того, в жилых домах нередко хранят баллоны с легковоспламеняющимися веществами, что категорически запрещено.

Правоохранители намерены усилить профилактическую работу с населением, объясняя необходимость современного ремонта или замены газового и печного оборудования, электросетей. Кроме того, считают в Следкоме, стоит больше внимания уделять обучению детей мерам пожарной безопасности. Особенный контроль нужен неблагополучным семьям, где вероятность подобных происшествий особенно велика, подчеркивают в СУ СКР по Ленобласти.

Добавим, что в целях предупреждения подобных случаев не стоит пренебрегать даже самыми, казалось бы, очевидными разъяснениями, поскольку именно они в опасный момент могут спасти жизнь вам или вашим детям.

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