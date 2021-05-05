В России 12-летний мальчик изнасиловал младшую сестру на глазах у других детей

Девочка рассказала об инциденте маме, а та обратилась в полицию.

В Свердловской области 12-летний мальчик обвиняется в изнасиловании собственной девятилетней сестры. За процессом наблюдали их братья и приятели. Об этом пишет E1.RU со ссылкой на местных жителей.

Известно, что все случилось 23 апреля. Дети пошли в лес, так как собирались якобы жечь костры. В какой-то момент мальчик повалил сестру на землю, раздел и совершил изнасилование. За картиной наблюдали еще несколько детей. После этого девочка рассказала обо всем маме.

Подозреваемый в изнасиловании находится сейчас под домашним арестом.

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