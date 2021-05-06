Более 700 тысяч случае COVID выявили в мире за сутки

Больше всего заболевших по-прежнему в США. Фото: pixabay.com

Больше всего заболевших по-прежнему в США. Фото: pixabay.com

За сутки в мире инфекцию COVID-19 выявили у более 700 тыс. человек. Соответствующие данные приводит Университет Джона Хопкинса.

Так, к четвергу, 6 мая, в мире коронавирус подхватили уже 154 520 330 человек, 97 417 905 пациентов смогли побороть болезнь. К летальному исходу вирус привел в 3 230 255 случаях.

Больше всего инфицированных по-прежнему в США: 32 546 124 ковид-пациентов, скончались от последствий новой болезни 579 125 человек. На втором месте «антирейтинга» находится Индия (20 665 148 зараженных, 226 188 погибли), на третьем — Бразилия (14 856 888 инфицированных, скончались 411 588 человек).

Россия расположилась на шестом месте: 4 792 354 инфицированных, 110 022 человека скончались.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за сутки выявили 7 975 случаев заражения COVID.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 711 инфицированных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 432 человека. Третье место у Подмосковья — 601 новых ковид-пациентов. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 87 человека.