В четверг Ленобласть ждут туман, дождь с мокрым снегом и гололедица

В Ленобласти синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом, гололедицу и туман.

В четверг, 6 мая, небо над регионом затянут облака, в большинстве районов пройдет дождь, на севере — с мокрым снегом. Ветер подует южных и юго-западных направлений, днем разгонится до сильных порывов.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», столбик термометра поднимется до +5…+10 градусов, а местами — до +15. На дорогах местами образуется гололедица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти ожидается сильный туман. Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и быть в целом осторожнее на дорогах.