В Колпино мужчина и школьник развращали первоклашку

В Колпино мужчина и школьник развращали первоклашку
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Колпинском районе Петербурга местный житель заявил в полицию о двойном изнасиловании сына.

В среду, 5 мая, в отдел полиции обратился 38-летний житель Колпино. Он рассказал, что в марте прошлого года 37-летний мужчина в своей квартире на Пролетарской улице и ученик пятого класса совершали развратные действия сексуального характера в отношении его семилетнего сына.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России 12-летний мальчик изнасиловал младшую сестру на глазах у других детей.

Колпинский район полиция развратные действия


 

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