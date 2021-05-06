В Индии за сутки выявили рекордное число инфицированных COVID

Индия установила новый антирекорд по числу случаев заражения COVID-19.
Так, за минувшие сутки было зарегистрировано 412,2 тыс. новых инфицированных коронавирусом. Также был установлен антирекорд по числу смертей от новой болезни — за прошедший день скончались 3 980 человек.
Как сообщили «РИА Новости», за все время в государстве выявлено более 21 млн зараженных.
Напомним, в Индии нашли COVID-19 сразу с двумя мутациями. Такого еще не встречали прежде. Такие мутации обнаруживаются в 15-20% образцов, их нет у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.
Пока специалисты продолжают изучать новый штамм.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия хочет получить образец индийского штамма коронавируса. Ученые намерены изучить новую мутацию.