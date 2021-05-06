Водитель каршеринга протаранил ограду на Десантников и сбежал

Водитель каршеринга протаранил ограду на Десантников и сбежал
Место происшествия. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Красносельском районе Петербурга заметили брошенный каршеринг. Автомобиль вылетел на газон и поломал ограду, водителя на месте нет.

Дорожный инцидент случился сегодня, 6 мая, на пересечении улицы Десантников и Маршала Казакова. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Брошенный каршеринг отдыхает на газоне», — написал автор записи.

По предварительной информации, водитель арендованного авто не справился с управлением на повороте, в результате чего вылетел с дороги и завершил свою поездку в металлической ограде. Машина брошена посреди газона.

Точные причины случившегося выяснит дорожная полиция.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобиль вылетел на тротуар на Выборгском шоссе.

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