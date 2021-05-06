Путин сравнил российские вакцины от COVID с автоматом Калашников

Путин отметил, что препараты такие же простые и надежные, как автомат Калашникова. Фото: сайт Кремля

Путин отметил, что препараты такие же простые и надежные, как автомат Калашникова. Фото: сайт Кремля

Российский президент Владимир Путин сравнил препараты от коронавируса отечественного производства с автоматом Калашникова.

По словам главы государства, российские препараты от COVID являются на сегодняшний день наиболее безопасными. Он отметил, что препараты такие же простые и надежные, как автомат Калашникова. Путин заявил об этом 6 мая на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Президент подчеркнул, что все препараты от коронавируса российского производства, включая вакцину «Спутник», основаны на технологиях и платформах, которые применялись десятилетиями.

«Как сказал один из европейских специалистов: надежны как автомат Калашникова. Да. Это не мы сказали, это сказал один из европейских специалистов, и я думаю, что он безусловно прав. Просты и надежны как автомат Калашникова», — считает Путин.

Политик также подчеркнул, что сейчас Россия — единственная страна, которая передает другим государствам технологию производства вакцин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат от COVID.