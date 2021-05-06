Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат от COVID

Вакцина от коронавируса компании Moderna, разработанная с Национальным институтом здоровья в США, была признана лучшим препаратом от новой болезни. Такой выбор сделали эксперты Всемирного конгресса вакцин.

Соответствующее мероприятие проходило в онлайн-формате из-за пандемии. Параметры, по которым отбирались финалисты и победитель, не приводятся.

Как сообщили сайте конгресса, в шорт-лист номинации также попал российский «Спутник V» и препарат британско-шведской компании AstraZeneca

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, кому нельзя прививаться «Спутником V». Специалисты выделили шесть категорий таких граждан.