Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат от COVID

Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат от COVID
Лидером экспертного мнения стала американская Moderna. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Вакцина от коронавируса компании Moderna, разработанная с Национальным институтом здоровья в США, была признана лучшим препаратом от новой болезни. Такой выбор сделали эксперты Всемирного конгресса вакцин.

Соответствующее мероприятие проходило в онлайн-формате из-за пандемии. Параметры, по которым отбирались финалисты и победитель, не приводятся.

Как сообщили сайте конгресса, в шорт-лист номинации также попал российский «Спутник V» и препарат британско-шведской компании AstraZeneca

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, кому нельзя прививаться «Спутником V». Специалисты выделили шесть категорий таких граждан.

Moderna вакцинация коронавирусная пандемия


 

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