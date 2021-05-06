В России к 2035 году хотят запретить жидкости для электронных сигарет и обезличить сигаретные пачки

Правительство обсуждает введение запрета на использование ароматизаторов, красителей и различных добавок. Фото: pixabay

Правительство обсуждает введение запрета на использование ароматизаторов, красителей и различных добавок. Фото: pixabay

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил план антитабачной концепции, рассчитанный до 2035 года. Сигаретные пачки планируют обезличить, а жидкости для электронных сигарет — запретить.

Российские власти хотят усилить контроль за несоблюдением запрета о рекламе и незаконном производстве табачной продукции. Упор сделан на информирование населения о вреде курения. Поэтому размер и цвет всех пачек сигарет сделают одинаковыми, а 75% упаковки займут антитабачные изображения и информация о вреде никотина.

Также планируется запретить классификацию табачных изделий по уровню содержания токсических веществ, чтобы не вводить потребителей в заблуждение.

Кроме того, правительство обсуждает введение запрета на использование ароматизаторов, красителей и различных добавок. В том числе под запрет попадут жидкости для электронных сигарет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России запретили продажу табачных стиков через интернет.