В России запретили продажу табачных стиков через интернет

В четверг, 28 января, в России вступают в силу поправки к антитабачному закону, принятые в июле 2020 года. Теперь стики для устройств для нагревания табака и жидкости для электронных сигарет нельзя заказать в интернете.

Аналогичный запрет распространяется и на приобретение кальянов или никотиносодержащей продукции онлайн. Теперь стики, как и сигареты, на территории России можно купить только в стационарных магазинах, передает РИА Новости слова вице-президента по корпоративным вопросам производителя IQOS Philip Morris International Сергей Слипченко.

При этом возможность покупки самих устройств для нагревания табака или электронных сигарет онлайн по-прежнему остается. Директор по корпоративным коммуникациям JTI Россия Дмитрий Сергеев считает, что изменения не окажут критического влияния на продажи, поскольку большинство людей покупают табачную продукцию именно в магазинах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 3,5 тысяч жителей Петербурга нарушили запрет выхода на лед.