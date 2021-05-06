Число заболевших коронавирусом петербуржцев за неделю снизилось почти на 17%

В Петербурге за неделю на 16,88% снизилось количество зараженных коронавирусом. Об этом сообщается справке межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, опубликованной на сайте Смольного.

Наблюдается приостановка снижения количества активно больных коронавирусом. Интенсивность распространения инфекции находится на высоком плато, сообщили в администрации Петербурга. Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах города составляет 23%. К аппаратам ИВЛ подключены 177 человек.

С начала пандемии в Петербурге выявлено 420034 случая заражения COVID-19. Скончались 13420 человек, в том числе 35 — за последние сутки. Выздоровело 380006 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге за март снизилось количество зараженных коронавирусом – заболеть успели 27,7 тысяч человек. В феврале положительные результаты теста на инфекцию получили 41,1 тысяча пациентов.