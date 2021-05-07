Спасатели Петербурга и Ленобласти почти три часа туши полыхающий дом в Юкках

Во Всеволожском районе Ленобласти спасатели тушили частный дом. С огнем боролись сотрудники региона и Петербурга.

Возгорание случилось в пятницу, 7 мая. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 3:50 от жителей Юкковского сельского поселения. Они заметили дым, идущий от дома на Лесной улице.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Ленобласти, на место происшествия оперативно прибыли 12 сотрудников на трех спецмашинах. Частный дом горел на площади 120 квадратных метров.

В 6:38 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели час тушили горящий дом на 100 «квадратов» в садоводстве Бабино-2.