В Петербурге задержали двух белорусов, обвиняемых в нескольких разбоях на магазины за одну ночь

Известно, что один из налетчиков отмечал так свой день рождения.

В Санкт-Петербурге в ночь на 6 мая было совершено сразу два налета на круглосуточные магазины. Подозреваемые уже задержаны – ими оказались уроженцы Белоруссии, один из которых праздновал день рождения. Об этом сегодня, 7 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Сначала злоумышленники нагрянули на магазин на улице Солдата Корзуна. Все произошло в три часа ночи – мужчины требовали продать им алкоголь, а после того, как получили отказ достали предмет, похожий на пистолет, и начали угрожать. Ими было похищено несколько пачек сигарет и банка пива.

Спустя час налетчики оказались в другом магазине – на проспекте Ветеранов. Они попытались вынести кассовый аппарат, но сотрудник оказал сопротивление. В результате работник магазина был госпитализирован, так как ему в лицо распылили перцовый баллончик.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемые уже задержаны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 22-летний парень совершил два разбойных нападения, чтобы украсть чуть больше 8 тысяч.