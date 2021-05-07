В Петербурге Минфин заплатит экс-обвиняемому в халатности 300 тысяч рублей

Мужчину незаконно привлекли к ответственности, он уголовно преследовался около двух лет.

Санкт-Петербургский гарнизонный суд взыскал компенсацию с Министерства финансов в пользу мужчины, который на протяжении двух лет был фигурантом уголовного дела, но его вину доказать не удалось. Ведомство должно выплатить 300 тысяч рублей, то есть шесть тысяч за каждую явку гражданина в суд и к следователю. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Мужчине предъявили обвинение в халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. Из-за возбуждения уголовного дела обвиняемый потерял работу, состояние его здоровья ухудшилось. Он требовал выплатить 500 тысяч рублей, но получит сумму поменьше.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге ставили пьесу «Блеф» без разрешения автора: ему выплатят компенсацию.