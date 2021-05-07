На Будапештской двое мужчин изнасиловали свою подругу

Девушка рассказала об инциденте знакомой, а та обратилась в полицию.

В Санкт-Петербурге расследуют уголовное дело после изнасилования горожанки. Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось в квартире на Будапештской улице. По предварительным данным, 22-летнюю девушку изнасиловали двое мужчин – ее друзья.

Об инциденте пострадавшая рассказала своей подруге, а та отправилась в полицию. В больнице факт изнасилования подтвердили, после чего жертва преступления обратилась к сотрудникам правоохранительных органов лично. Она рассказала им, что находилась в беспомощном состоянии, чем и воспользовались насильники.

Подозреваемые уже задержаны. Ими оказались два мужчины 34 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России 12-летний мальчик изнасиловал младшую сестру на глазах у других детей.