В Петербурге спустя 16 лет задержали мужчину, подозреваемого в убийстве и изнасиловании

В Петербурге спустя 16 лет задержали мужчину, подозреваемого в убийстве и изнасиловании
Мужчина сейчас находится под арестом из-за подозрений в грабеже. Фото: pixabay.com

Преступник оставался безнаказанным с 2005 года.

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который мог совершить убийство и изнасилование 16 лет назад. Как стало известно Gazeta.SPb, подозреваемым является ранее судимый гражданин, находящийся сейчас под арестом из-за подозрений в грабеже.

Инцидент произошел в 2005 году на Казанской улице. Там обнаружили бездыханное тело 22-летней горожанки с черепно-мозговой травмой. По предварительным данным, обвиняемый зашел с жертвой в подъезд, ударил ее по голове, после чего изнасиловал. Затем он украл серьги и скрылся.

Тогда было возбуждено уголовное дело, но подозреваемый долгое время избегал наказания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России 12-летний мальчик изнасиловал младшую сестру на глазах у других детей.

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