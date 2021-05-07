На Художников судимый мужчина избил другого средь бела дня

В отношении агрессора возбудили уголовное дело.

В Санкт-Петербурге выясняются обстоятельства инцидента, в результате которого пострадал горожанин. Об этом сегодня, 7 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Все случилось на проспекте Художников днем 5 мая. Там по непонятной причине один мужчин избил другого – кажется, все дело во внезапно возникшей ссоре. В результате потерпевшему потребовалась госпитализация – не уточняется, в каком состоянии он находится.

Известно, что агрессор 1965 года рождения уже был судим. Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге спустя 16 лет задержали мужчину, подозреваемого в убийстве и изнасиловании.