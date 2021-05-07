После ДТП на Ждановской, в котором пострадали подростки, возбуждено уголовное дело

После ДТП на Ждановской, в котором пострадали подростки, возбуждено уголовное дело
Фигурантом уголовного дела стал водитель "Хендай Солярис". Фото: pixabay

В рамках расследования был задержан водитель легковушки.

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после аварии, в которой пострадали две несовершеннолетние девушки. Об этом сегодня, 7 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Все случилось поздним вечером 4 мая в Петроградском районе. На Ждановской набережной столкнулись два легковых автомобиля – «Хендай Солярис» и «Киа Рио». По предварительным данным, в инциденте виноват водитель «Хендай Солярис», который не предоставил преимущество в движении при повороте налево.

В результате аварии пострадали две пассажирки – девушка 2004 года рождения госпитализирована в тяжелом состоянии, а девушка 2003 года рождения – в удовлетворительном.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция разыскивает мужчину, устроившего стрельбу у дома на Авиаконструкторов.

дтп новости СПб уголовное дело


 

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