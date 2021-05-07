В Петербурге задержали женщину, похитившую автомобиль знакомого

Женщина пообещала отвезти машину в химчистку.

В Санкт-Петербурге задержали женщину, подозреваемую в похищении автомобиля у знакомого. Мужчина обратился в полицию, заявив, что передал ключи от легковушки гражданке, которая должна была отвезти ее в химчистку. После этого она не объявлялась. Об этом сегодня, 7 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Полицейские остановили разыскиваемый автомобиль на Аннинском шоссе. За рулем находилась 26-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения. Ей назначили наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.

6 мая в отношении нее возбудили уголовное дело. Она задержана.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге бармен заявил о похищении BMW за 6 млн и стал фигурантом дела о заведомо ложном доносе.