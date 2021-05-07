Мастер по ремонту швейных машинок стал фигурантом уголовного дела после обмана петербургской пенсионерки

Мастер по ремонту швейных машинок обманул 89-летнюю пенсионерку и стал фигурантом уголовного дела.

В полицию обратилась 35-летняя жительница дома 79 по проспекту Науки. 3 мая она рассказала, что мужчина, назвавшийся Сергеем, взял у ее 89-летней соседки две швейных машины общей стоимостью 6 тыс. рублей для ремонта, но до настоящего времени не вернул.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, на следующий день полицейские задержали подозреваемого у дома № 79, корпус 1 на проспекте Науки. В отношении 41-летнего безработного петербуржца возбудили уголовное дело. Ему назначена подписка о невыезде.

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