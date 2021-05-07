В России за сутки выявили 8 386 случаев COVID

За минувшие сутки в России выявили 8 386 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.

Об этом стало известно сегодня, 7 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, 13,8% из новых ковид-пациентов не имели клинических проявлений болезни. С начала пандемии в России COVID-19 заболели 4 863 514 человек в 85 регионах.

За прошедшие сутки в стране зафиксировано 376 летальных исходов, полностью выздоровели 8022 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 722 новых инфицированных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 846 человек. Третье место у Подмосковья — 608 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 77 человек.