В Петербурге коронавирус подхватили еще 715 горожан

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 715 горожан сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в пятницу, 6 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, с начала пандемии в Северной столице выявлено более 419 тыс. заболевших.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 114 человек. Третье место у Подмосковья — 600 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 81 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам назвали уровень антител у переболевших COVID, при котором нужно вакцинироваться.