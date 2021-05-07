Автомобиль устроил ДТП на Новоприозерском шоссе из-за скользкой дороги

Автомобиль устроил ДТП на Новоприозерском шоссе из-за скользкой дороги
Место происшествия. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Новоприозерском шоссе в сторону Санкт-Петербурга собралась крупная пробка. Проезду мешает машина, которую развернуло на мокрой дороге

Дорожный инцидент произошел в пятницу, 7 мая. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Авария в левом ряду на 3 км», — уточнил автор записи.

По словам очевидцев, автомобилист не справился с управлением на мокрой дороге, в результате чего попал в ДТП. Машины скопились на выезде из города.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иномарка вылетела на газон на перекрестке Комендантского и Шуваловского.

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