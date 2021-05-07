В Стрельне произошло сразу два ДТП на Санкт-Петербургском шоссе

На Санкт-Петербургском шоссе в Стрельне произошло сразу две аварии. Проезд оказался затруднен.

Дорожный инцидент произошел в пятницу, 7 мая. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На кадрах видно, что разъехаться не смогли четыре легковых автомобиля. В из ДТП участником столкновения стала машина службы такси, транспортные средства отделались царапинами и вмятинами. Во втором случае дорога оказалась усыпана осколками и деталями транспортных средств.

Информация о состоянии автомобилистов не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль устроил ДТП на Новоприозерском шоссе из-за скользкой дороги.