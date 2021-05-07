В деревне Тавры нашли скелеты погибших во время ВОВ

В деревне Тавры нашли скелеты погибших во время ВОВ
Следователи проводят проверку. Фото: Следственный Комитет РФ

Во Всеволожском районе Ленобласти нашли скелетированные останки людей. Следственный комитет полагает, что они принадлежат погибшим в годы войны.

Об этом сообщает областное следственное управление СК. Костные останки нескольких человек нашли 6 мая в деревне Тавры. Предварительно, останки принадлежат погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Следственный отдел по Всеволожску организовал доследственную проверку. Скелеты отправили на судебную медико-криминалистическую экспертизу. Специалистам предстоит выяснить возраст и пол погибших, а также причины их смерти.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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