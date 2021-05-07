Полиция искала «бомбы» на всех набережных Петербурга

Накануне, 6 мая, сотрудники полиции Петербурга обыскивали все городские набережные в поисках взрывчатки.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, утром дежурная часть полиции получила сообщение от оператора службы 112 из Московской области. Некий 38-летний москвич позвонил в экстренную службу и сообщил о планируемом теракте. С его слов, на одной из набережных Петербурга произойдет взрыв. Точный адрес он не назвал.

Городской полиции пришлось осмотреть 72 набережные. Взрывных устройств и взрывчатых веществ так и не нашли. Обошлось без эвакуации. Все набережные проверили за два часа.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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