В Ленобласти задержан подозреваемый в угоне автомобиля своей знакомой

В Ленобласти полиция задержала злоумышленника, который угнал авто своей знакомой.

В полицию обратилась 30-летняя женщина и рассказала о том, что в четверг, 6 мая знакомый похитил ключи ее автомобиля марки Ford Fusion и угнал машину. Автомобиль был припаркован возле дома 75 в поселке Щеглово Ленобласти, сообщили в ГУ МВД по городу и региону.

Вскоре полиция задержала подозреваемого у железнодорожной станции «Всеволожская». Им оказался 19-летний молодой человек. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в Калининском районе города оперативники поймали и задержали подозреваемого в угоне мотоцикла у курьера-доставщика. Молодой человек рассказал правоохранителям, что у него на улице Черкасова у дома 12 неизвестный украл мотоцикл.