Под Киришами в аварии пострадал подросток на мотоцикле

Под Киришами в аварии пострадал подросток на мотоцикле
Мотоциклист угодил в больницу. Фото: Pixabay

Парня госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

В Киришском районе вечером 7 мая произошла авария с участием мотоцикла, которым управлял несовершеннолетний парень. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на источники в дорожной полиции.

Инцидент произошел на дороге «Кириши — Волхов» в посёлке Глажево. Там по непонятной причине столкнулись легковушка и мотоцикл под управлением 15-летнего парня. В результате инцидента травмы получил подросток. Его госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Туристкой не смогли разъехаться две легковушки.

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