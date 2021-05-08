Во Всеволожске в аварии с маршруткой и КамАЗом пострадали четыре человека

Во Всеволожске в аварии с маршруткой и КамАЗом пострадали четыре человека
Двоим потребовалась госпитализация. Фото: Pixabay

Среди травмированных есть четырехлетний ребенок.

В Ленинградской области произошла жесткая авария, в рамках которой пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на источники в дорожной полиции.

Все случилось 7 мая во Всеволожске. Маршрутка и КамАЗ столкнулись на Колтушском шоссе. В результате инцидента травмы получили три пассажира маршрутного такси, среди которых был четырехлетний ребенок. Также в помощи нуждался водитель иномарки. Известно, что всех доставили в больницу, после осмотра госпитализировали двоих взрослых.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Киришами в аварии пострадал подросток на мотоцикле.

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