На Московском шоссе иномарка влетела в бетонный мост: водитель погиб

Обстоятельства инцидента выясняются.

В Санкт-Петербурге сегодня, 8 мая, произошла жесткая авария, ставшая причиной летального исхода. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Московском шоссе. Там по непонятной причине «Порш» угодил прямо в бетонный мост. В результате автомобиль превратился в груду металла, а водитель иномарки скончался из-за серьезности полученных травм.

Подробности не разглашаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водитель «Шевроле» на большой скорости врезался в бетонное ограждение. От капота авто почти ничего не осталось. Водителя зажало в салоне. Помогать ему пошли случайные прохожие. Позже на видео появляются спасатели и врач.