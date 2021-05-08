В Ленобласти мужчину, обвиняемого в покушении на убийство экс-супруги, заключили под стражу

В отношении гражданина возбудили уголовное дело.

В Волосовском районе под стражу заключили мужчину, обвиняемого в покушении на убийство бывший супруги, работающей учительницей начальных классов. Об этом сегодня, 8 мая, сообщили в СК РФ по Ленинградской области.

Все случилось в конце апреля 2021 года. По предварительным данным, мужчина встретил свою бывшую жену около места ее работы, а затем ударил ее ножом. При этом он уверял, что готов лишить учительницу жизни. Свой преступный замысел ему не удалось довести до конца, женщина выжила.

Подозреваемый был задержан. Следствие настаивало на избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что учительница начальных классов в Ленобласти пережила покушение на убийство у школы.