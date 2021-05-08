В Ленобласти мужчину, обвиняемого в покушении на убийство экс-супруги, заключили под стражу

В Ленобласти мужчину, обвиняемого в покушении на убийство экс-супруги, заключили под стражу
В качестве орудия подозреваемый использовал нож. Фото: unsplash.com

В отношении гражданина возбудили уголовное дело.

В Волосовском районе под стражу заключили мужчину, обвиняемого в покушении на убийство бывший супруги, работающей учительницей начальных классов. Об этом сегодня, 8 мая, сообщили в СК РФ по Ленинградской области.

Все случилось в конце апреля 2021 года. По предварительным данным, мужчина встретил свою бывшую жену около места ее работы, а затем ударил ее ножом. При этом он уверял, что готов лишить учительницу жизни. Свой преступный замысел ему не удалось довести до конца, женщина выжила.

Подозреваемый был задержан. Следствие настаивало на избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что учительница начальных классов в Ленобласти пережила покушение на убийство у школы.

ленинградская область нападение новости СПб покушение на убийство


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге возбудили уголовное дело после покушения на школьницу
В Ленобласти мужчину, обвиняемого в покушении на убийство экс-супруги, ...
Эксперты рассказали о новом побочном эффекте после вакцинации от ...
В Москве задержали четыре человека, пытавшихся помешать репетиции парада ко ...
В Всеволожске выясняются обстоятельства ДТП, в котором пострадал ребенок
На Пискаревском кладбище состоялось возложение цветов
Пьяный петербуржец устроил стрельбу на улице Дыбенко
«Зенит» объявил состав на матч с «Уфой»