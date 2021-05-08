В Петербурге возбудили уголовное дело после покушения на школьницу

Мужчина ударил девочку ножом в живот, а затем скрылся с места происшествия.

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после покушения на жизнь девятиклассницы. Об этом сегодня, 8 мая, сообщается на сайте СК РФ по городу.

Инцидент произошел вечером 7 мая на Большом Проспекте в Петроградском районе. По непонятной причине неизвестный мужчина подошел к девятикласснице и ударил ее ножом в живот. После этого злоумышленник скрылся. Девочку госпитализировали, сейчас она находится на амбулаторном лечении.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в gazetas.pb.ru сообщалось, что в Ленобласти мужчину, обвиняемого в покушении на убийство экс-супруги, заключили под стражу.