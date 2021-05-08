В поселке Свердлова под колеса машины угодила шестилетняя девочка

В поселке Свердлова под колеса машины угодила шестилетняя девочка
Ребенка госпитализировали. Фото: Pixabay

Девочка находится в состоянии средней тяжести.

Во Всеволожском районе вечером 7 мая произошла авария, в результате которой пострадала шестилетняя девочка. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на собственные источники.

Все случилось в поселке имени Свердлова в Западном проезде. Там легковой автомобиль, за рулем которого сидел 40-летний мужчина, наехал на маленькую девочку. Авария произошла во дворе дома, где проживает ребенок.

На место вызвали карету скорой помощи, врачи приняли решение о госпитализации. Ее состояние оценили как средней тяжести.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Всеволожске выясняются обстоятельства ДТП, в котором пострадал ребенок.

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