В Всеволожске выясняются обстоятельства ДТП, в котором пострадал ребенок

В Всеволожске выясняются обстоятельства ДТП, в котором пострадал ребенок
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: pixabay

В инциденте пострадали четыре человека.

Во Всеволожске сегодня, 8 мая, произошла жесткая авария с участием маршрутки и грузового автомобиля. Об этом сообщили в СК РФ по Ленинградской области.

Все случилось на Колтушском шоссе. Там произошло столкновение двух машин, в результате чего пострадали четыре человека, среди которых есть четырехлетний ребенок. На место прибыли медики, они госпитализировали травмированных.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. В СК РФ инициировали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Московском шоссе иномарка влетела в бетонный мост: водитель погиб.

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