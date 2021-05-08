В День Победы в Петербурге будет сухо и потеплеет до +13 градусов

В воскресенье, 9 мая, в Северной столице ожидается теплая и сухая погода.

Завтра в городе будет переменная облачность. Ветер подует северо-западный, западный. Ночью его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду, днем он усилится до 7-12 м/с.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по городу, в начале ночи в городе пройдет небольшой кратковременный дождь, днем будет преимущественно без осадков.

В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до +3…+5 градусов, днем потеплеет до +11…+13 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье в Ленобласти потеплеет до +14 градусов.