Лишенный прав водитель Volkswagen попытался уйти от погони на Геккелевской, но был задержан

Лишенный прав водитель Volkswagen попытался уйти от погони на Геккелевской, но был задержан
Полицейские задержали автомобилиста. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Приморском районе Петербурга стражи порядка с погоней задержали Volkswagen. Автомобилиста доставили в отдел полиции.

Инцидент произошел в субботу, 8 мая. Инспекторы ДПС попытались остановить Volkswagen Polo для проверки документов, но водитель требования полицейских проигнорировал.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, после погони 28-летний беглец был задержан на Гаккелевской улице. Выяснилось, что он лишен водительских прав.

Машина лихача отправлена на штраф стоянку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в погоне за гонщиком на «Инфинити» полиции пришлось стрелять по колесам.

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