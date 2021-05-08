Лишенный прав водитель Volkswagen попытался уйти от погони на Геккелевской, но был задержан

В Приморском районе Петербурга стражи порядка с погоней задержали Volkswagen. Автомобилиста доставили в отдел полиции.

Инцидент произошел в субботу, 8 мая. Инспекторы ДПС попытались остановить Volkswagen Polo для проверки документов, но водитель требования полицейских проигнорировал.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, после погони 28-летний беглец был задержан на Гаккелевской улице. Выяснилось, что он лишен водительских прав.

Машина лихача отправлена на штраф стоянку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в погоне за гонщиком на «Инфинити» полиции пришлось стрелять по колесам.